Apple презентовала наушники AirPods Pro

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Американская компания Apple представила новые наушники AirPods Pro с системой активного шумоподавления.

Согласно информации на сайте производителя, у новых наушников изменилась конструкция по сравнению с классическими AirPods, теперь они имеют специальные накладки. Также она получили сенсорное управление, процессор H1 и защиту от воды и пыли по стандарту IPX4.

С включенной системой шумоподавления наушники проработают четыре с половиной часа, с помощью кейса, который поддерживает беспроводную зарядку, их можно зарядить еще суммарно на 24 часа.



В продажу AirPods Pro поступят в ноябре.

Напомним, что в марте этого года Apple презентовала новое поколение AirPods. Они будут доступны с чехлом для беспроводной зарядки.