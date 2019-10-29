Xiaomi разработала новый смартфон с 108-мегапиксельной камерой
Китайская компания Xiaomi собирается презентовать новый смартфон Mi CC9 Pro с 108-мегапиксельной камерой.
По данным Gizmochina, гаджет также получит процессор Snapdragon 730G, 6 или 8 Гб оперативной памяти, 256 Гб встроенной.
Более подробно об устройстве станет известно 5 ноября на презентации китайской компании.
Ранее Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Его экран занимает «180% поверхности устройства». Гаджет работает на базе процессора Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, обладает 12 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем UFS 3.0 на 512 ГБ.Технологии
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