Xiaomi представила смартфон с уникальным дисплеем почти за 200 тыс. рублей
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha в ходе трансляции на YouTube. Его экран занимает 180% поверхности устройства
Гаджет работает на базе процессора Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, обладает 12 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем UFS 3.0 на 512 ГБ.
Также смартфон оснащен 108-мегапиксельной камерой и ультраширокоугольным объективом в 20 мегапикселей и 12-мегапиксельным телеобъективом.
Новое устройство представили как новый «смартфон-концепт», поэтому компания не будет выводить его в массовое производство.
Его стоимость составит около 2 800 долларов США (180 тысяч рублей).
Ранее компания Apple представила три новых Iphone, седьмое поколение планшетов Ipad и «умные часы» Apple Watch Series 5.
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А на том что поместился телефон работает 5 минут.