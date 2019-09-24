Xiaomi представила смартфон с уникальным дисплеем почти за 200 тыс. рублей

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Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha в ходе трансляции на YouTube. Его экран занимает 180% поверхности устройства

Гаджет работает на базе процессора Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, обладает 12 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем UFS 3.0 на 512 ГБ.

Также смартфон оснащен 108-мегапиксельной камерой и ультраширокоугольным объективом в 20 мегапикселей и 12-мегапиксельным телеобъективом.

Новое устройство представили как новый «смартфон-концепт», поэтому компания не будет выводить его в массовое производство.

Его стоимость составит около 2 800 долларов США (180 тысяч рублей).

Ранее компания Apple представила три новых Iphone, седьмое поколение планшетов Ipad и «умные часы» Apple Watch Series 5.

