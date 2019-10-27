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В Кировской области в результате столкновения микроавтобуса и легкового авто погибли четыре человека

02:32, 27.10.2019
В Кировской области в результате столкновения микроавтобуса и легкового авто погибли четыре человека
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В субботу вечером в Кировской области произошло столкновение микроавтобуса Ford и ВАЗ-2114. В результате аварии погибли четыре человека.

По предварительным данным один из автомобилей выехал на встречную полосу.

«На данный момент я не могу сказать, кто именно — микроавтобус или ВАЗ — выехал на встречку», — передает «РИА Новости» слова представителя областного управления МВД.

ДТП произошло около 17:00 возле деревни Перевоз на дороге Киров — Вятские Поляны. По последним данным, число пострадавших составляет 10 человек, среди них есть дети. Среди погибших была девочка-подросток 2004 года рождения.

ПроисшествияАвто Кировская область
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