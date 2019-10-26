Астероид, за которым наблюдали ученые КФУ, прошел в 6 млн км от Земли

В минувшую пятницу на расстоянии 6,21 млн километров от Земли прошел крупный астероид 1998 HL1. Его диаметр составлял около 550 м.

Наибольшее сближение небесного тела диаметром около 550 м с Землей произошло в 20.17 мск. Как пишет ТАСС, по классификации NASA этот астероид относится к категории потенциально опасных — то есть тех небесных тел диаметром свыше 500 м, которые сближаются с Землей примерно на 7 млн км.

Следующее сближение этого астероида с Землей произойдет 26 октября 2140 года, когда он окажется на расстоянии 6,1 млн км от нашей планеты.

Напомним, за этим астероидом также вели наблюдение ученые Казанского федерального университета.

