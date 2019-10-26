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День в истории: образование МАГАТЭ, убийство президента Южной Кореи, штурм «Норд-Оста»

01:36, 26.10.2019
День в истории: образование МАГАТЭ, убийство президента Южной Кореи, штурм «Норд-Оста»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 26 октября. В этот день отмечается:

  • Всероссийский день гимнастики.

В этот день произошли следующие значимые события:

  • 1597 — Имдинская война: Адмирал Ли Сунсин всего с 13 кораблями разгромил японский флот из 300 судов в битве при Мёнъяне.
  • 1774 — американский конгресс пригласил Канаду и Новую Шотландию присоединиться к США.
  • 1795 — Великая французская революция: упразднен Национальный конвент, начало Директории.
  • 1810 — США аннексировали Западную Флориду.
  • 1824 — в Москве официально открылся Малый театр.
  • 1861 — немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.
  • 1863 — в Лондоне основана Английская футбольная ассоциация — первый в мире футбольный союз.
  • 1898 — открытие Московского Художественного общедоступного театра.
  • 1900 — в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.
  • 1950 — Мать Тереза организует Миссию милосердия в Калькутте.
  • 1955 — в Южном Вьетнаме провозглашается республика во главе с Нго Динь Зьемом.
  • 1956 — образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
  • 1959 — в Пакистане вводится демократическая форма правления.
  • 1965 — в Букингемском дворце участникам группы The Beatles вручаются ордена Британской империи «за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании».
  • 1968 — старт космического корабля «Союз-3», пилотируемого Г.Т. Береговым.
  • 1972 — в Северном Вьетнаме опубликован текст Соглашения с США о прекращении боевых действий.
  • 1978 — Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе.
  • 1979 — президент Южной Кореи Пак Чон Хи убит агентами секретной службы.
  • 1990 — указом президента СССР М.С. Горбачева введен коммерческий курс рубля к иностранным валютам.
  • 1991 — большинство населения на референдуме проголосовало за независимость Туркмении.
  • 1994 — Хусейн I и Ицхак Рабин подписывают Израильско-иорданский мирный договор, завершив 46-летний конфликт.
  • 1999 — в Британии проголосовали за отмену права лордов на наследование кресла, существовавшее почти 800 лет.
  • 2002 — штурм Театрального центра на Дубровке в Москве для освобождения заложников, день смерти 128 зрителей мюзикла «Норд-Ост».
  • 2012 — создана новая операционная система Windows 8.
  • 2015 — землетрясение в Афганистане и Пакистане магнитудой 7,5; сотни погибших.

В этот день родились:

  • 1880 — Андрей Белый, русский советский писатель и поэт-символист, критик, стиховед.
  • 1916 — Франсуа Миттеран, французский политик-социалист, 21-й президент Франции.
  • 1919 — Мохаммед Реза Пехлеви, 35-й и последний шах Ирана (1941—1979) из династии Пехлеви.
  • 1947 — Хиллари Клинтон, американский политик, сенатор, супруга Билла Клинтона.
  • 1983 — Дмитрий Сычев, российский футболист.

В этот день умерли:

  • 1930 — Владимир Хавкин (р. 1860), русский бактериолог, иммунолог, создатель первых вакцин против чумы и холеры.
  • 1941 — погиб Аркадий Гайдар (р. 1904), советский детский писатель.
ОбществоИстория
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