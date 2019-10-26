День в истории: образование МАГАТЭ, убийство президента Южной Кореи, штурм «Норд-Оста»

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 26 октября. В этот день отмечается:

Всероссийский день гимнастики.

В этот день произошли следующие значимые события:

1597 — Имдинская война: Адмирал Ли Сунсин всего с 13 кораблями разгромил японский флот из 300 судов в битве при Мёнъяне.

1774 — американский конгресс пригласил Канаду и Новую Шотландию присоединиться к США.

1795 — Великая французская революция: упразднен Национальный конвент, начало Директории.

1810 — США аннексировали Западную Флориду.

1824 — в Москве официально открылся Малый театр.

1861 — немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.

1863 — в Лондоне основана Английская футбольная ассоциация — первый в мире футбольный союз.

1898 — открытие Московского Художественного общедоступного театра.

1900 — в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.

1950 — Мать Тереза организует Миссию милосердия в Калькутте.

1955 — в Южном Вьетнаме провозглашается республика во главе с Нго Динь Зьемом.

1956 — образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

1959 — в Пакистане вводится демократическая форма правления.

1965 — в Букингемском дворце участникам группы The Beatles вручаются ордена Британской империи «за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании».

1968 — старт космического корабля «Союз-3», пилотируемого Г.Т. Береговым.

1972 — в Северном Вьетнаме опубликован текст Соглашения с США о прекращении боевых действий.

1978 — Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе.

1979 — президент Южной Кореи Пак Чон Хи убит агентами секретной службы.

1990 — указом президента СССР М.С. Горбачева введен коммерческий курс рубля к иностранным валютам.

1991 — большинство населения на референдуме проголосовало за независимость Туркмении.

1994 — Хусейн I и Ицхак Рабин подписывают Израильско-иорданский мирный договор, завершив 46-летний конфликт.

1999 — в Британии проголосовали за отмену права лордов на наследование кресла, существовавшее почти 800 лет.

2002 — штурм Театрального центра на Дубровке в Москве для освобождения заложников, день смерти 128 зрителей мюзикла «Норд-Ост».

2012 — создана новая операционная система Windows 8.

2015 — землетрясение в Афганистане и Пакистане магнитудой 7,5; сотни погибших.

В этот день родились:

1880 — Андрей Белый, русский советский писатель и поэт-символист, критик, стиховед.

1916 — Франсуа Миттеран, французский политик-социалист, 21-й президент Франции.

1919 — Мохаммед Реза Пехлеви, 35-й и последний шах Ирана (1941—1979) из династии Пехлеви.

1947 — Хиллари Клинтон, американский политик, сенатор, супруга Билла Клинтона.

1983 — Дмитрий Сычев, российский футболист.

В этот день умерли: