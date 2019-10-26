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Депутат Госдумы от Татарстана выступил в защиту осужденного астраханского психиатра

04:29, 26.10.2019 2
Депутат Госдумы от Татарстана выступил в защиту осужденного астраханского психиатра
Фото: boris-mendelevich.ru

Борис Менделевич, депутат Госдумы от Татарстана, высказался в защиту астраханского врача-психиатра Александра Шишлова. Этого врача осудили на два года колонии за убийство, которое совершил его бывший пациент.

По мнению Менделевича, такое наказание недопустимо.

— Нельзя наказывать врача, который выписывает больного ни куда-нибудь в поле, а выписывает в амбулаторную сеть под присмотр участкового психиатра, — приводит слова депутата ТАСС.

Менделевич обратил внимание, что такое наказание грозит обернуться переполнением психиатрических больниц: врачи будут бояться выпускать оттуда пошедших на поправку пациентов.

Накануне Менделевич также предложил распространить на всю Россию татарстанский опыт по профилактике наркомании.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 окт
    Это не просто "больной", он в 2011 году убил человека. Что за желание вылечить и выпустить убийцу? Уверен что вылечил? Неси ответственность.
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    Анонимно 28 окт
    там все больные такие, совершившие преступления. клиника такая
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