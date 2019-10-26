Депутат Госдумы от Татарстана выступил в защиту осужденного астраханского психиатра

Борис Менделевич, депутат Госдумы от Татарстана, высказался в защиту астраханского врача-психиатра Александра Шишлова. Этого врача осудили на два года колонии за убийство, которое совершил его бывший пациент.

По мнению Менделевича, такое наказание недопустимо.

— Нельзя наказывать врача, который выписывает больного ни куда-нибудь в поле, а выписывает в амбулаторную сеть под присмотр участкового психиатра, — приводит слова депутата ТАСС.

Менделевич обратил внимание, что такое наказание грозит обернуться переполнением психиатрических больниц: врачи будут бояться выпускать оттуда пошедших на поправку пациентов.



Накануне Менделевич также предложил распространить на всю Россию татарстанский опыт по профилактике наркомании.

