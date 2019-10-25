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Юрий Дюпин: «Думаю, что мы могли выиграть, не хватило агрессии впереди»

22:13, 25.10.2019 1
Юрий Дюпин: «Думаю, что мы могли выиграть, не хватило агрессии впереди»
Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин подвел итоги встречи с «Уралом» (0:0), в которой голкипер казанцев совершил яркое спасение и отыграл на «ноль».

«Думаю, увеличь мы давление, то могли создать больше моментов и выиграть. В целом «Урал» давал играть, мы хорошо выходили в атаку, можно было сыграть чуть агрессивнее.

Мой сейв? Сегодня все было, как всегда. Повезло, что мяч пролетал недалеко от меня. Если бы в угол летел, то было бы тяжелее», — приводит слова Дюпина корреспондент «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Ну это обычно для Рубина. Юрий, тебе персональное спасибо за сегодняшнюю игру, за то, что не пропустили.
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