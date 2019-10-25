Юрий Дюпин: «Думаю, что мы могли выиграть, не хватило агрессии впереди»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин подвел итоги встречи с «Уралом» (0:0), в которой голкипер казанцев совершил яркое спасение и отыграл на «ноль».

«Думаю, увеличь мы давление, то могли создать больше моментов и выиграть. В целом «Урал» давал играть, мы хорошо выходили в атаку, можно было сыграть чуть агрессивнее.

Мой сейв? Сегодня все было, как всегда. Повезло, что мяч пролетал недалеко от меня. Если бы в угол летел, то было бы тяжелее», — приводит слова Дюпина корреспондент «Реального времени».