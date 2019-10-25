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В Казанском танковом училище выпустился 101 лейтенант — видео

19:28, 25.10.2019 1
В Казанском танковом училище выпустился 101 лейтенант — видео

В Казани прошла церемония выпуска офицеров, закончивших учебу в танковом училище. Всего в войска отправился 101 лейтенант, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Это 86-й выпуск в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище.

Молодые офицеры прошли строевым шагом по плацу и по традиции разбили бокалы. Кроме того, выпускники основали и новую традицию: они заложили капсулу с посланием для первокурсников, которые поступят в училище в 2029 году.

«У каждого вуза, у каждого воинского организма должны быть традиции», — подчеркнул начальник Казанского танкового училища Кирилл Кулаков.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    ох как я люблю.этих курсантов. настоящие парни.
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