В Казанском танковом училище выпустился 101 лейтенант — видео

В Казани прошла церемония выпуска офицеров, закончивших учебу в танковом училище. Всего в войска отправился 101 лейтенант, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Это 86-й выпуск в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище.

Молодые офицеры прошли строевым шагом по плацу и по традиции разбили бокалы. Кроме того, выпускники основали и новую традицию: они заложили капсулу с посланием для первокурсников, которые поступят в училище в 2029 году.

«У каждого вуза, у каждого воинского организма должны быть традиции», — подчеркнул начальник Казанского танкового училища Кирилл Кулаков.