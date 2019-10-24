Буцаев о пятой победе подряд: «В спорте побеждает тот, кто забивает больше соперника»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги победного матча с «Северсталью» (2:1 от).

— Ребят поздравляю с победой. Соперника с заработанным очком — то лучше, чем ничего. Сумели в овертайме победить. Понимали, что быстрая и дерзкая команда «Северсталь». Понимали, как и с чего строить игру. К сожалению, опять не использовали массу возможностей и в первом, и во втором, и в третьем периодах. Довольны тем результатом окончательным, который сегодня есть.



— Вячеслав Геннадьевич, для вас это уже пятая победа подряд. Счет снова для вас немного футбольный, так скажем. Это такая тактика?

— Знаете, в спорте побеждает тот, кто забивает на один гол, шайбу, мяч больше. Поэтому мы забили на одну шайбу больше, а дальше, как говорится, вне обсуждения, — сказал Буцаев.