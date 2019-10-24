«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд
«Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме одолел череповецкую «Северсталь» (2:1 от).
Хозяева площадки открыли счет во втором периоде, но нижнекамцы смогли довольно быстро отыграться благодаря усилиями Мэтта Уайта. В овертайме успешнее оказались гости, автором победной шайбы стал Зак Митчелл.
Таким образом, победная серия «Нефтехимика» достигла пяти матчей. Ранее подопечные Вячеслава Буцаева обыграли «Сибирь» (2:1 от), рижское «Динамо» (2:1) и дважды СКА (2:1, 3:2 б).
После 23 сыгранных матчей нижнекамцы расположились на седьмой строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка.СпортХоккей Татарстан
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