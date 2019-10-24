Две шайбы Сошникова в большинстве помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Витязь»

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» (2:1 от).

Уфимцы открыли счет в первом периоде, реализовав численное преимущество благодаря точному выстрелу Сошникова. В третьем периоде «Витязь» отыгрался и перевел игру в овертайм. В дополнительное время успешнее оказались уфимцы — Сошников оформил дубль.

Отметим, что до этой игры «Салават Юлаев» не мог забросить в большинстве в семи подряд матчах.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 от (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

Голы:

1:0 (12:13) — Сошников (Хартикайнен, Умарк, бол.);

1:1 (41:48) — Гребенщиков (Няттинен, Аалтонен);

2:1 (62:38) — Сошников (Хартикайнен, Умарк, бол.);