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Две шайбы Сошникова в большинстве помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Витязь»

19:40, 24.10.2019
Две шайбы Сошникова в большинстве помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Витязь»
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» (2:1 от).

Уфимцы открыли счет в первом периоде, реализовав численное преимущество благодаря точному выстрелу Сошникова. В третьем периоде «Витязь» отыгрался и перевел игру в овертайм. В дополнительное время успешнее оказались уфимцы — Сошников оформил дубль.

Отметим, что до этой игры «Салават Юлаев» не мог забросить в большинстве в семи подряд матчах.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 от (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).
Голы:
1:0 (12:13) — Сошников (Хартикайнен, Умарк, бол.);
1:1 (41:48) — Гребенщиков (Няттинен, Аалтонен);
2:1 (62:38) — Сошников (Хартикайнен, Умарк, бол.);

СпортХоккей Башкортостан
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