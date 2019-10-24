Госдума одобрила повышение минимальной зарплаты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот показатель с 1 января 2020 года должен вырасти на 7,5% — до 12 130 рублей.

Таким образом, минимальная зарплата должна подняться до уровня прожиточного минимума за II квартал 2019 года, передает «РИА Новости».

В материалах к законопроекту отмечается, что повышение будет дифференцированным с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе.

Напомним, что Минтруд РФ предложил провести это повышение МРОТ еще в августе.