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Сборная России по футболу поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

15:00, 24.10.2019
Сборная России по футболу поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА
Фото: twitter.com/TeamRussia

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Российская команда поднялась на пять позиций и теперь занимает 37-ю строчку. В октябре подопечные Станислава Черчесова обыграли Шотландию и Кипр с общим счетом 9:0 и досрочно обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020.

Лидером рейтинга остается Бельгия, главный соперник сборной России на отборочном этапе чемпионата Европы. В первую тройку рейтинга также входят команды Франции и Бразилии.

СпортФутбол
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