Сборная России по футболу поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Российская команда поднялась на пять позиций и теперь занимает 37-ю строчку. В октябре подопечные Станислава Черчесова обыграли Шотландию и Кипр с общим счетом 9:0 и досрочно обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020.

Лидером рейтинга остается Бельгия, главный соперник сборной России на отборочном этапе чемпионата Европы. В первую тройку рейтинга также входят команды Франции и Бразилии.