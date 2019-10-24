Компания АО «Эссен Продакшн АГ» приняла участие в акции «Неделя без турникетов»
С 14 по 18 октября кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» организовало экскурсию для более чем 150 школьников в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В планах компании до конца 2019 года познакомить более 1000 учащихся старших классов из Елабуги и Набережных Челнов с работой своей производственной площадки в г. Набережные Челны.
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» — это мероприятие, направленное на профессиональную ориентацию школьников. У учащихся есть возможность познакомиться с деятельностью крупнейших предприятий, которые работают в регионе. Эта практика позволяет школьникам получить представление, как работают лучшие высокотехнологичные производства РТ.
Мероприятие проводится два раза в год с 2014 года и представляет собой один из элементов широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!».
Акция «Неделя без турникета» позволяет организовать эффективное взаимодействие между работодателями и образовательной системой. Посещение предприятий расширяет возможности выпускников вузов по выбору мест их дальнейшего трудоустройства.
В течение прошедшей недели кондитерское производство посетили более 150 школьников из Елабуги и Набережных Челнов. Экскурсии на производство были проведены совместно с МАУ «Молодежный центр ЗАМАН». Первыми производство посетили учащиеся девятых классов школ №33 и 40 г. Набережные Челны.
Школьники увидели работу производственных цехов, ознакомились с принципами работы лаборатории фабрики. Ведущие специалисты предприятия рассказали о преимуществах и перспективах работы на кондитерском производстве, об истории предприятия и его перспективах.
Фабрика «Эссен» показала учащимся, что современное производство — это не физический, а интеллектуальный труд, требующий профессиональной подготовки.
Генеральный директор компании АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев подчеркивает важность таких мероприятий, как «Неделя без турникета»:
— Сегодня мы понимаем, что нужно развивать в Челнах среднее профессиональное образование, ориентированное на пищевую промышленность, в частности кондитерскую. На линиях стоимостью более 1 млрд рублей должны работать высококвалифицированные специалисты. Только так мы сможем обеспечить высокую производительность труда на предприятии.
Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» — быстрорастущее предприятие, нуждающееся в квалифицированных кадрах. Только в 2019 году была открыта третья очередь кондитерского производства, обеспечившая 90 дополнительных рабочих мест. Сейчас на фабрике работают двенадцать линий, готовится запуск тринадцатой. Высокотехнологичные производственные подразделения такого масштаба остро нуждаются в специалистах пищевой промышленности.
В рамках проводимой АО «Эссен Продакшн АГ» политики по привлечению молодых кадров компания тесно сотрудничает с различными учебными заведениями республики.
С 2017 года компания работает с Набережночелнинским торговым техникумом. На предприятии с мая 2019 года организована практика студентов по специальностям кондитера, пекаря-технолога.
В настоящий момент ведутся переговоры о сотрудничестве с Набережночелнинским институтом (филиал КФУ). Рассматривается целевой вариант обучения для студентов факультета «Технологические машины и оборудование».
Справка
Группа Компаний АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год составил 20,89 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.
Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. тонн готовой продукции: 148,6 тыс. тонн майонеза, 42,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,3 тыс. тонн приправ, 11,3 тыс. тонн повидла, джемов, 27,8 тыс. тонн кондитерской продукции.
В общей сложности в продуктовый прайс компании входят 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», МETRO, ЭССЕН. На долю торговых сетей приходится более 25% от общего объема продаж.
Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тысячи тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.
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