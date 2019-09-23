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Технологии

Роскомнадзор хочет «подорвать пиратский корабль» Telegram

17:44, 23.09.2019 2
Роскомнадзор хочет «подорвать пиратский корабль» Telegram
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Роскомнадзор разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и мессенджера Telegram, которая будет учитывать не только IP-протокол.

Результаты работы представят в течение года.

«Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — сказал глава Роскомнадзора Жаров (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что российские операторы связи России проверят оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных интернет-ресурсов на пользователях в Тюмени.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля 2018 года. Однако сейчас мессенджер по-прежнему доступен.

Технологии
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Очень хорошо. Такие чиновники как Жаров, являются двигателями прогресса. Без них невозможны бы были сети децентрализованного обмена DHT(Chanels Tixaty) и Freenet.
    Больше запретов на инструменты неконтролируемого информационного обмена (пиратский корабль? не смешите) - больше технологий шифрования и безсерверного обмена между участниками.

    Надеюсь у него ничего не получится.
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    Анонимно 23 сен
    Хорошо бы ничего не получилось у них.
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