Роскомнадзор хочет «подорвать пиратский корабль» Telegram
Роскомнадзор разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и мессенджера Telegram, которая будет учитывать не только IP-протокол.
Результаты работы представят в течение года.
«Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — сказал глава Роскомнадзора Жаров (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сообщалось, что российские операторы связи России проверят оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных интернет-ресурсов на пользователях в Тюмени.
Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля 2018 года. Однако сейчас мессенджер по-прежнему доступен.Технологии
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Больше запретов на инструменты неконтролируемого информационного обмена (пиратский корабль? не смешите) - больше технологий шифрования и безсерверного обмена между участниками.
Надеюсь у него ничего не получится.