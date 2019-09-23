Роскомнадзор хочет «подорвать пиратский корабль» Telegram

Роскомнадзор разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и мессенджера Telegram, которая будет учитывать не только IP-протокол.

Результаты работы представят в течение года.



«Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — сказал глава Роскомнадзора Жаров (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что российские операторы связи России проверят оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных интернет-ресурсов на пользователях в Тюмени.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля 2018 года. Однако сейчас мессенджер по-прежнему доступен.