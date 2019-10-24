Новости авто

17:42 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Росстандарт показал, как проводит краш-тесты автобусов — видео

14:48, 24.10.2019
Росстандарт показал, как проводит краш-тесты автобусов — видео
Фото: скриншот видео

Росстандарт организовал краш-тесты для российского автобуса Volgabus. Видео испытаний ведомство опубликовало на своем канале в YouTube.

Вместо пассажиров на креслах размещались баки с водой. Автобус поднимали автокраном и сбрасывали с высоты около 0,5 метра.

Серия тестов пассажирских автобусов началась летом. Всего планируется провести около 10 проверок. Тесты должна пройти продукция всех российских производителей и поставщиков автобусов. Итоги планируется подвести в декабре.

«В этом году Росстандартом как органом госконтроля и надзора по поручению правительства проводится массовая проверка автобусной техники», — цитирует замглавы Росстандарта Алексея Кулешова «Российская газета».

Авто
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров