Мэрия Казани анонсировала Хеллоуин на Кремлевской набережной

2 ноября в Казани на Кремлевской набережной отметят Хеллоуин.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, жители и гости столицы смогут встретиться с графом Дракулой, принять участие в необычных конкурсах и мастер-классе по вырезанию тыквы.

Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в различных тематических играх.

Например, гостей набережной ждет игра, в которой участникам предстоит потрогать «глаза ведьмы», «человеческие мозги» и «мучных червей». А сыграв в игру «Мумия», можно почувствовать себя настоящим Тутанхамоном.

Праздник будет проходить с 16.00 до 20.00.

Ранее ресторан на Кремлевской набережной анонсировал проведение «Бала сатаны», приуроченного к празднованию Хеллоуина.

