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В Татарстане потеплеет до +12 градусов, ожидается туман

05:18, 24.10.2019
В Татарстане потеплеет до +12 градусов, ожидается туман
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. В отдельных районах туман.

О тумане ранее также предупреждало региональное МЧС.

Ветер западный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. Максимальная температура ночью от 3°С до +8°С, днем — от +8°С до +12°С.

В Казани днем ожидается от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +11°С.

Общество Татарстан
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