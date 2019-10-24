В Татарстане потеплеет до +12 градусов, ожидается туман

В четверг, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. В отдельных районах туман.

О тумане ранее также предупреждало региональное МЧС.

Ветер западный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. Максимальная температура ночью от 3°С до +8°С, днем — от +8°С до +12°С.

В Казани днем ожидается от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +11°С.

