Ученые нашли механизм выбора съедобной пищи у насекомых

Исследователи из Калифорнийского университета определили, что вкусовые рецепторы в глотке насекомых позволяют им определять, какая пища является съедобной, а какая нет.

Для этого ученые изучали поведение плодовых мух (дрозофил). Они выяснили, что сигналы, передаваемые в нейронные сети вкусовыми нейронами, помогают насекомым решить, какое вещество можно употреблять, передает Cell Reports.

Это спасает насекомых от отравлений и помогает не есть слишком соленые или слишком сладкие продукты.

Внешние рецепторы находятся на лабеллумах (щупиках около ротового отверстия), ногах и краях крыла, внутренние — в глотке. Последние контролируют функцию проглатывания.

Ученые выяснили, что при активации одного из вкусовых нейронов, расположенных в глотке, функция приема пищи подавляется, а если активируется сразу несколько нейронов, функция проглатывания блокируется.

При помощи генной инженерии исследователи смогли экспериментально проверить, какие подмножества нейронов глотки отвечают за обнаружение горького, кислого или соленого вкуса.

Они также проследили связи нейронов глотки с нейронами, обрабатывающими поступающую от них информацию в мозге. Это дало возможность понять, как информация от каждого из подмножеств нейронов глотки передается в мозг и там обрабатывается.

Во многих случаях отдельные нейроны первого порядка демонстрировали связь с несколькими нейронами второго порядка, находящимися в двух разных областях мозга. Таким образом, вкусовые сигналы, поступающие от одного источника, могут быть причиной нескольких поведенческих откликов.