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В Конституционном суде Татарстана обсудили законность платы за установленные во дворе камеры — видео

19:51, 22.10.2019 4
В Конституционном суде Татарстана обсудили законность платы за установленные во дворе камеры — видео
Фото: скриншот видео

Жительница Казани дошла до Конституционного суда РТ, пытаясь оспорить начисляемую ей плату за установку камер наблюдения во дворе дома, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Рашида Нафикова недовольна платежками от управляющей компании. Она отметила, что видеонаблюдение не входит в число обязательных услуг. Женщина платит почти 260 рублей в месяц за камеры, установленные на доме 16.

Истец считает, что управляющая компания нарушила ее права, установив камеры без ее согласия. По мнению Нафиковой, жильцов заставляют платить за охрану общественного порядка, что является конституционной обязанностью государства.

В исполкоме Казани уверяют, что взимание платы законно, поскольку решение об установке камер принималось на общем собрании жильцов.

Решение суд вынесет через месяц.

Напомним, что в сентябре жильцы дома на улице Гагарина также обратились в Конституционный суд из-за платежек по ЖКУ. Они уверены, что Минстрой Татарстана провел в доме не полный капремонт, но следующий планирует провести только через 20 лет.

Общество Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 22 окт
    Спасибо за жизненно важную информацию. И Р. Нафикова молодчина. Среди жителей сразу было сказано, что подобные взыскания несправедливы. Такие же нарушения происходят и на Четаева, 38; 40. Поставили ещё видеокамеры внутри, на лестничной площадке. Никаких решений собраний жителей не было. Просто всё это превратилось в "кормушку" для кого-то.
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  • Анонимно 22 окт
    В Ново-Савиновском районе камеры наблюдения устанавливала фирма АйТи Плюс. После установки камер никаких актов приема/передачи с баланса другой фирме не составлялись.
    Однако, ук уютный дом кричит, что камеры обслуживаются ими, платить надо им.

    Админы! Не стесняйтесь публиковать
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    Анонимно 23 окт
    Нуриева давно надо менять из Уютного Дома.
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    Анонимно 23 окт
    У него "крыша" в Москве. Плюс он в этом году в депутаты госсовета залез.
    Чтобы как Мусин (прикрываясь депутатской неприкосновенностью) осваивать бюджетные деньги и собранные с жильцов взносы.
    Да и надо же на что-то кормить ауди а5 с номерами 116, на котором он ездит.
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