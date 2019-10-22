В Конституционном суде Татарстана обсудили законность платы за установленные во дворе камеры — видео

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Жительница Казани дошла до Конституционного суда РТ, пытаясь оспорить начисляемую ей плату за установку камер наблюдения во дворе дома, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Рашида Нафикова недовольна платежками от управляющей компании. Она отметила, что видеонаблюдение не входит в число обязательных услуг. Женщина платит почти 260 рублей в месяц за камеры, установленные на доме 16.

Истец считает, что управляющая компания нарушила ее права, установив камеры без ее согласия. По мнению Нафиковой, жильцов заставляют платить за охрану общественного порядка, что является конституционной обязанностью государства.

В исполкоме Казани уверяют, что взимание платы законно, поскольку решение об установке камер принималось на общем собрании жильцов.

Решение суд вынесет через месяц.

Напомним, что в сентябре жильцы дома на улице Гагарина также обратились в Конституционный суд из-за платежек по ЖКУ. Они уверены, что Минстрой Татарстана провел в доме не полный капремонт, но следующий планирует провести только через 20 лет.