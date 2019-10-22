Свыше 80% татарстанских самозанятых ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность

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Численность работников в секторе малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в настоящее время составляет 570,3 тысячи человек, сообщил на брифинге в кабмине РТ министр экономики Фарид Абдулганиев.

По его словам, 83% зарегистрированных на сегодня самозанятыми ранее никогда не регистрировали свою предпринимательскую деятельность.

Итогом реализации в республике национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» должно стать увеличение числа занятых в данном секторе до 678 тысяч к 2024 году.

Ранее «Реальное время» сообщало, что татарстанское предприниматели получили около 13,5 тысячи услуг в центре «Мой бизнес».

