Полвека назад вышел альбом Led Zeppelin II, потеснивший в чартах The Beatles — послушайте его прямо сейчас
В этот день 50 лет назад, в 1969 году, свет увидел Led Zeppelin II, второй студийный альбом британской рок-группы Led Zeppelin.
Уже на следующий день альбом разошелся полумилионным тиражом, что обеспечило ему статус «золотого». Спустя 3 недели он оказался в списках Billboard 200, где стал сначала вторым, а затем и первым. Тогда Led Zeppelin впервые за много лет потеснил с пьедестала почета творчество The Beatles, которые уже тогда были близки к распаду.
В 1970 году арт-директор пластинки — Дэвид Джунипер был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшее оформление альбома». На обложке альбома он изобразил участников группы в образе немецких летчиков Первой мировой войны — асов эскадрильи истребителей Jacta 11 под командованием легендарного «Красного барона» Манфреда фон Рихтгофена
В США Led Zeppelin II входит в тройку самых продаваемых альбомов всех времен.ОбществоКультураИстория
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