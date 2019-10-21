В Альметьевске прокуратура проверит сообщения о заклеивавшей школьникам рты учительнице
Прокуратура Альметьевска проведет проверку по сообщениям об учительнице, заклеивавшей школьникам рты. В соцсетях утверждают, что так педагог боролась с разговаривающими на уроке первоклассниками.
Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил в понедельник, что проверку поручили провести альметьевскому городскому прокурору, передает «Интерфакс».
Ранее в соцсетях появилась информация, что одна из учительниц 25-й школы Альметьевска заклеивала ученикам рты скотчем. Управление образования города уже начало проверку.ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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