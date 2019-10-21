Татарстан оказался в двадцатке регионов с самым доступным газом

Республика Татарстан оказалась в двадцатке регионов России с самым доступным газом для жителей.

Оказалось, что во втором полугодии 2019 года татарстанцы могут на среднемесячную зарплату приобрести 5535,3 кубометра сетевого газа. Средняя цена сетевого газа в республике равна 5,72 рубля.

Так, Татарстан занял 20-е место в рейтинге, составленном «РИА Новости» на основе данных Росстата.

Лидером по доступности сетевого газа стал Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним следует Ненецкий автономный округ, тройку лидеров замыкает Сахалинская область.

Отметим, что Башкирия заняла в данном рейтинге 46-е место. На свою зарплату жители этой республики могут приобрести 4241,5 кубометра газа, средняя цена сетевого газа в регионе составила 7,16 рубля.

Ранее эксперты рассказали, в чем причина роста цен на вторичное жилье в Татарстане.