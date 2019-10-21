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День в истории: поход на Пентагон, учреждение ТЭФИ, день «Назад в будущее»

01:41, 21.10.2019
День в истории: поход на Пентагон, учреждение ТЭФИ, день «Назад в будущее»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 21 октября. В этот день произошли следующие значимые события:

  • 1520 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым;
  • 1596 — заключена Брестская уния, согласно которой епископы православной церкви на территории Речи Посполитой признали над собой власть папы;
  • 1641 — католическое восстание в Ольстере: тысячи англичан и шотландцев убиты;
  • 1805 — Трафальгарское морское сражение;
  • 1858 — в Париже впервые исполнен канкан;
  • 1879 — американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью;
  • 1899 — во Владивостоке открылся Восточный институт, сейчас — Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ);
  • 1916 — убийство австрийского премьер-министра Карла Штюрка лидером социал-демократов Адлером в знак протеста против продолжения участия Австрии в войне; приговоренного к каторге Адлера спасет революция;
  • 1917 — переход Петроградского гарнизона на сторону Военно-революционного комитета;
  • 1923 — совершил свой первый полет самолет АНТ-1 конструкции А. Н. Туполева;
  • 1926 — в Монреале американский фокусник Гарри Гудини попросил зрителя ударить его в живот, от этого удара фокусник через 10 дней скончался;
  • 1927 — Троцкий и Зиновьев обвинены в попытке создать «вместе с буржуазными интеллигентами» контрреволюционную оппозиционную партию и исключены из состава ЦК ВКП(б);
  • 1928 — обращение Троцкого к коммунистам всех стран с призывом бороться против планов Сталина;
  • 1934 — в Китае начался «великий поход» китайских коммунистов под руководством Мао Цзэдуна;
  • 1935 — Германия официально вышла из состава Лиги Наций;
  • 1936 — открытие троллейбусного движения в Ленинграде;
  • 1937 — авиаконструктор Туполев арестован по обвинению во вредительстве и принадлежности к контрреволюционной организации;
  • 1944 — в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля «Рубикон». Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля;
  • 1945 — женщинам во Франции впервые разрешено принимать участие в голосовании;
  • 1947 — в СССР началась операция «Запад»;
  • 1959 — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о восстановлении религиозных и гражданских свобод в Тибете;
  • 1967 — поход на Пентагон — акция против войны во Вьетнаме;
  • 1969 — бескровный переворот в Сомали (национальный праздник);
  • 1971 — СССР проводит ядерные испытания на Семипалатинском полигоне;
  • 1975 — «Венера-9» стала первым спутником, запущенным на орбиту Венеры;
  • 1980 — М. С. Горбачев избран членом Политбюро ЦК КПСС;
  • 1989 — Катастрофа Boeing 727 под Тегусигальпой (Гондурас): из 146 человек на борту погибли 129, крупнейшая авиакатастрофа в Центральной Америке;
  • 1989 — узбекский язык провозглашен государственным языком Узбекистана;
  • 1994 — Государственная дума приняла Гражданский кодекс РФ;
  • 1994 — Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию ТЭФИ;
  • 1997 — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении с 10 декабря новой столицей страны города Акмола, впоследствии получившего название Астана;
  • 1997 — учреждена Литературная премия Александра Солженицына;
  • 2015 — отмечался День «Назад в будущее» в честь даты из фильма «Назад в будущее 2».

В этот день родились:

  • 1833 — Альфред Нобель (ум. 1896), шведский химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии;
  • 1896 — Евгений Шварц, советский писатель и драматург;
  • 1903 — Михаил Куприянов (ум. 1991), художник, участник Кукрыниксов;
  • 1918 — Михаил Шура-Бура, советский и российский ученый, «патриарх отечественного программирования»;
  • 1929 — Урсула Ле Гуин, американская писательница-фантаст;
  • 1945 — Никита Михалков, советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель;
  • 1949 — Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (1996—1999 и с 2009);
  • 1980 — Ким Кардашьян, американская фотомодель и актриса.

В этот день умерли:

  • 1918 — расстрелян Николай Добровольский (р. 1854), последний министр юстиции Российской империи;
  • 1978 — Анастас Микоян (р. 1895), советский государственный и партийный деятель;
  • 1979 — Жозеф Котин (р. 1908), конструктор тяжелых танков ИС, КВ, трактора К-700.
ОбществоИстория
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