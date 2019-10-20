В Татарстане начался первый этап внедрения семейных абонементов в учреждения культуры

В учреждениях культуры Татарстана проходит первый этап внедрения семейных абонементов.

Так, на сегодняшний день бонусная система действует в Татарском государственном ТЮЗе имени Г. Кариева, Казанском государственном театре юного зрителя, Татарском государственном театре кукол «Экият».

Отмечается, что условия приобретения семейных абонементов необходимо уточнять в кассах самих учреждений культуры.

Кроме того, одной из задач, сформированной в ходе публичного голосования по определению приоритетных целей министерств социального блока, стало увеличение посещаемости музеев детьми школьного возраста.

Для этого с 1 июня организовано бесплатное индивидуальное посещение государственных музеев и музеев-заповедников республики лицами, не достигшими 18 лет. Также первый вторник каждого месяца установлен бесплатным днем посещения для всех категорий граждан, передает пресс-служба Минкульта РТ.