Фонтаны у театра Камала начали закрывать деревянными щитами

Сегодня в Казани фонтаны у театра им. Камала начали закрывать деревянными щитами в рамках плановой консервации к зиме. Фотографии ведущихся работ прислал читатель «Реального времени».

Переход городских фонтанов на зимний режим работы стартовал в начале октября. После отключения городские службы провели работы по осушению, очистке чаши и фильтров фонтанов. Свою работу фонтаны возобновят весной 2020 года.

Стоит отметить, что в этом году четыре фонтана были капитально отремонтированы — на ул. Миславского, в парке Горького, на Булаке и в сквере «Стамбул».

