Зимой количество камер на дорогах «Росавтодора» увеличится вдвое

С 1 декабря этого года количество функционирующих камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах, входящих в зону ответственности ФДА «Росавтодор», увеличится вдвое и таким образом приблизится к 1 тыс.

«В настоящее время на нашей сети установлено 1 130 камер. Из них администрируются 496, еще в отношении 468 камер идут пусконаладочные работы, заключаются соглашения об информационном взаимодействии, их администрирование планируется начать с 1 декабря этого года», — передает ТАСС слова замначальника управления строительства и эксплуатации «Росавтодора» Антона Козлова.

Ранее в ГИБДД нашли замену камерам-треногам. На смену им придут новые виды автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Речь идет о российских камерах «Кордон.Про-М», измеряющих скорость не только в стационарном и передвижном режимах, но также и на борту движущегося ТС.

