Нагуманов объявил о запуске архитектурного конкурса на разработку плана территории на реке Степной Зай

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов объявил о запуске международного архитектурного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к Альметьевскому водохранилищу на реке Степной Зай.

Так, площадь территории, которую нужно благоустроить, составляет около 1 тыс. гектаров. Это большой природный массив и водохранилище. По словам Нагуманова, для горожан это часть города.

«Мы на самом деле хотим сделать так, чтобы эта территория была комфортной и доступной горожанам. Чтобы этой территорией пользовались, чтобы она была частью городской инфраструктуры, при этом чтобы она использовалась максимально эффективно с точки зрения экологии и потребности людей и активностей», — поделился глава города.

Также Нагуманов рассказал о том, что на благоустроенной территории должны появиться объекты экономики, сервиса, которые не будут вредить экологии, но будут востребованы горожанами.

Кроме того, он рассказал о планах устроить на месте причал для гидросамолетов, чтобы соединить Казань и Альметьевск между собой.

Глава города подчеркнул, что разработка мастер-плана будет проводиться в формате конкурса, поскольку это единственный способ сделать процесс максимально публичным, открытым и эффективным.

Инициатором конкурса выступила администрация Альметьевского района и ПАО «Татнефть», оператор конкурса — агентство стратегического развития «Центр».

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные организации в области архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, объектов коммерческой и жилой недвижимости, мастер-планирования и т. д.

Конкурсные работы предстоит оценить жюри, состоящему из ведущих российских и международных экспертов в сфере архитектуры, недвижимости, городского планирования, ландшафтной архитектуры.

Общий призовой фонд конкурса составит 14,5 млн рублей, из них 6,5 млн получит победитель, 4,5 млн — автор проекта, который займет 2-е место, и 3,5 млн рублей — занявший 3-е место.