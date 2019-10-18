ФСБ пришла с обысками в полицию Западного округа Москвы

Оперативники ФСБ организовали обыски в УВД по Западному округу Москвы. Эта операция началась после задержания высокопоставленных полицейских столичного ОМВД «Дорогомилово».

«В настоящее время сотрудники ФСБ начали в УВД по ЗАО следственные мероприятия. Изучается документация, которая может быть связана с задержанием руководства ОМВД «Дорогомилово», — передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Источник агентства утверждает, что начальник одной из оперативно-разыскных частей окружного УВД был лишь допрошен, а не задержан, как сообщали некоторые СМИ.

Ранее в МВД сообщили, что накануне при получении 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска. По предварительной информации, эти деньги были лишь частью взятки в 12 млн рублей