В Румынии пройдут Дни Республики Татарстан

В этот четверг в Румынии стартовали Дни российской культуры. В рамках этих событий, в частности, пройдут Дни Республики Татарстан.

В течение этих дней в театре имени Константина Ноттара в Бухаресте будет показан спектакль «Алиф» о судьбе татарской письменности, пройдет концерт татарского ансамбля фольклорной музыки «Риваять». Также в Румынии откроется выставка оригинальных произведений художника Радика Мусина.

Дни российской культуры проводятся в Румынии уже в девятый раз, рассказал ТАСС посол России в стране Валерий Кузьмин.