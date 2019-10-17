Шаймиев — Венедиктову: «Что-то в тебе татарское есть»

Фото: Максим Платонов, "Реальное время"

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сегодня вечером в эфире передачи «Программа без посредников» рассказал, как записал интервью с Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым во время недавней поездки в Казань.

— Я договорился, что встречусь с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Я его очень уважаю, знаю от чего он, можно сказать, спас республику в 90-е годы. Было непросто, с одной стороны движение «Иттифак», с другой — федеральный центр, который тогда видел в Татарстане если не вторую Чечню, то вторую Кабардино-Балкарию. Я к нему приехал. А Минтимер Шарипович знаменит тем, что строит, восстанавливает, реконструирует старые города, Свияжск, например. Храмы, мечети строит. Я пришел к нему просто посидеть, он начал мне рассказывать, и я понял насколько это интересно. Говорю: «Можно я буду записывать?». Он: «Ты же не хотел у меня брать интервью». «Я не хотел?!». И тут он говорит: «Да, что-то в тебе татарское есть». Я тут же за диктофон в сумку, — рассказал Венедиктов.

По словам главреда «Эхо Москвы», большой разговор с Минтимером Шаймиевым выйдет в эфир в субботу в 15:00 в программе «Все так».