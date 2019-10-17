Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Согласно данным Росстата, реальные зарплаты в России в августе выросли на 2,4% в годовом выражении.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 года составила 44,961 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе — августе 2019 года — на 7,2%», — сообщается в документе.

В сентябре Росстат опубликовал предварительную оценку роста реальных зарплат россиян в августе на 3%. По сравнению с июлем реальные зарплаты в августе снизились на 3,3%. В январе — августе рост реальных зарплат составил 2,2%, пишет «РИА Новости».

Ранее Казань оказалась на 27-м месте в рейтинге российских городов по уровню зарплат.