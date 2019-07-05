В Росавтодоре рассказали, когда разрешат разгоняться на дорогах до 130 км/ч

В конце 2019 — начале 2020 годов в России будет введен ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч. Об этом сказал замруководителя Росавтодора Евгений Носов на полях форума «Инновации в дорожном строительстве» в Сочи.

По его словам, скорость могут увеличить при должном качестве дорожного покрытия и соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве.

«У магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам», — цитирует ТАСС Носова.

Отмечается, что нововведение будет действовать на автомагистралях и скоростных автодорогах.

Напомним, скоростной лимит в 130 км/ч будет введен сначала на участках трасс М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»).



