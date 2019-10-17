Станислав Галиев: «С «Йокеритом» легкой прогулки точно не будет»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев рассказал о подготовке к матчу против «Йокерита».

− Как можете охарактеризовать матчи «Ак Барса» против ЦСКА и «Автомобилиста»?

− Первый матч (против ЦСКА), конечно, в минус нам — могли сыграть лучше, что и показали в концовке третьего периода: боролись, но надо начинать с первых минут играть в свой хоккей и не бояться ошибиться, играть уверенно и нагло. На вторую игру вышли с пониманием, что надо исправлять ситуацию перед болельщиками, перед самими собой. Сыграли достаточно ровно все три периода.

− С «Йокеритом» уже играли в этом сезоне. Сейчас команда набрала неплохой ход, что можете о них сказать?

− Честно, пока мне трудно что-то сказать — думаю, сейчас нам покажут видео. С того матча, думаю, многое изменилось, это было начало сезона (матч прошел 5 сентября, — прим. ред.). Тогда команды только набирали ход, поэтому легкой прогулки точно не будет. Получится хорошая игра как для команд, так и для болельщиков, — сказал Галиев.