В Казань завезли шпионские лампы из Китая

Татарстанские таможенники в ходе контроля международных почтовых отправлений обнаружили в двух посылках из Китая светодиодные лампы со встроенной системой видео- и звукозаписи.

Предметы были направлены на экспертизу для подтверждения их отнесению к категории специальных технических средств негласного получения информации.

В соответствии со ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» за данные действия предусмотрено наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы сроком до 4 лет.

С начала этого года таможенники на Казанском почтовом таможенном посту зафиксировали 21 случай выявления предметов негласного получения информации: авторучки, очки, лампочки, сообщает пресс-служба таможни республики Татарстан.

Ранее таможенники Татарстана предотвратили возможный ущерб жителям республики от некачественных товаров из Китая, Индии, Гонконга на 18 млн рублей.

