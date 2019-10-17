В Казань завезли шпионские лампы из Китая
Татарстанские таможенники в ходе контроля международных почтовых отправлений обнаружили в двух посылках из Китая светодиодные лампы со встроенной системой видео- и звукозаписи.
Предметы были направлены на экспертизу для подтверждения их отнесению к категории специальных технических средств негласного получения информации.
В соответствии со ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» за данные действия предусмотрено наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы сроком до 4 лет.
С начала этого года таможенники на Казанском почтовом таможенном посту зафиксировали 21 случай выявления предметов негласного получения информации: авторучки, очки, лампочки, сообщает пресс-служба таможни республики Татарстан.
Ранее таможенники Татарстана предотвратили возможный ущерб жителям республики от некачественных товаров из Китая, Индии, Гонконга на 18 млн рублей.
комментарии
таких камер пруд пруди, просто дизайн необычный