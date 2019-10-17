До конца года задолженность по налогам в бюджет Татарстана снизят не менее чем на 5%

Не менее чем на 5% должна быть снижена задолженность по налогам в бюджет РТ, заявил на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов руководитель управления ФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин.

В настоящее время, по его словам, поступления в бюджет в результате согласительных процедур с предприятиями и организациями составили 837 млн рублей, в том числе по мировым соглашениям — 562 млн.

Ранее «Реальное время» писало, что в ходе реформы контрольно-кассовой техники в Татарстане в 2,5 раза выросло количество ККМ.