СПЧ готовит рекомендации по совершенствованию антиэкстремистского законодательства

До конца 2019 года президенту России будут представлены рекомендации по совершенствованию антиэкстремистского законодательства.

Их разработают по итогам заседания комиссий президентских советов по взаимодействию с религиозными объединениями и правам человека, пишет «Коммерсантъ».

В «проблемной записке» религиозные объединения жалуются на невозможность строить религиозные сооружения, постоянные проверки надзорных ведомств и безосновательное признание религиозной литературы экстремистской. В ней, в частности, говорится, что после принятия антитеррористического пакета Яровой—Озерова правоохранительные органы зачастую вольно интерпретируют понятия «унижение достоинства людей» и «возбуждение ненависти и вражды» (ст. 282 УК РФ).

Рекомендации коснутся законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений, земельного, жилищного и антиэкстремистского законодательства.

В числе предложений — создание института уполномоченного по защите прав верующих в РФ.

Ранее в татарстанском Болгаре предложили создать экспертный совет по экстремистской литературе.