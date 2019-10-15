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В Болгаре предложили создать экспертный совет по экстремистской литературе

11:41, 15.10.2019
В Болгаре предложили создать экспертный совет по экстремистской литературе
Фото: Михаил Козловский

На форуме «Богословское наследие мусульман России» в Болгаре предложили создать экспертный совет, который будет проверять мусульманскую литературу на наличие экстремизма.

Такую идею выдвинул заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Али Вячеслав Полосин.

Корреспонденту «Реального времени» он рассказал, что подходящим местом для такого совета является Болгарская исламская академия.

Предложение Полосина поддержали муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и представитель ЦДУМ Артур Сулейманов.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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