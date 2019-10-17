Депутаты разъяснят россиянам, что такое вино

В России появится закон о виноделии. Проект документа внесла в Государственную думу группа депутатов. В нем вводится четкий понятийный аппарат виноделия и виноградарства, законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, устанавливается единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

В проекте закона определяются понятия «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградные насаждения», «виноградник», «виноградо-винодельческая зона», «винодельческое предприятие». Вводятся требования к этикетке, позволяющие четко отделять вино, крепленое вино, игристое вино от иной винодельческой продукции, говорится на сайте Госдумы.

В настоящее время в России нет систематизированной нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере, нормы разных актов иногда противоречат друг другу.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что законодатели должны смягчить ограничения на рекламу пива.