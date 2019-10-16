Новости происшествий

15:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани возбудили уголовное дело на водителя «Мерседеса», насмерть сбившего ребенка

19:45, 16.10.2019 1
В Казани возбудили уголовное дело на водителя «Мерседеса», насмерть сбившего ребенка
Фото: скриншот

В Казани после смерти 4-летнего ребенка, которого сбил 22-летний водитель «Мерседеса», возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено Главным следственным управлением МВД по РТ по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для 22-летнего водителя, пишет «Татар-информ».

Напомним, на улице Гаврилова водитель сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате ДТП погиб четырехлетний мальчик, двое пожилых людей пострадали. 55-летний мужчина получил ушиб головного мозга, а 50-летняя женщина получила перелом левой голени.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 окт
    Учитываю марку автомобиля хочется только надеяться что все пешеходы, включая детей, не окажутся пьяными.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров