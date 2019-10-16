В Казани возбудили уголовное дело на водителя «Мерседеса», насмерть сбившего ребенка
В Казани после смерти 4-летнего ребенка, которого сбил 22-летний водитель «Мерседеса», возбуждено уголовное дело.
Дело возбуждено Главным следственным управлением МВД по РТ по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».
В ближайшее время суд изберет меру пресечения для 22-летнего водителя, пишет «Татар-информ».
Напомним, на улице Гаврилова водитель сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате ДТП погиб четырехлетний мальчик, двое пожилых людей пострадали. 55-летний мужчина получил ушиб головного мозга, а 50-летняя женщина получила перелом левой голени.
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