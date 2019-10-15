Ставропольский «целитель» пытался «заколдовать» приставов

Житель Ставрополья пытался с помощью магии повлиять на судебных приставов и внушить им, что у него отсутствует задолженность по кредиту, которую позже удалось взыскать.

Оказалось, что мужчина перестал вносить ежемесячные платежи по кредиту, общаться с представителями финансовой организации отказывался. Банк обратился в суд, а затем и к судебным приставам.

Когда он получил уведомление, то явился в отдел со скандалом, заявив, что приставы дискредитируют дипломированного целителя и мага, а задолженность по кредиту отсутствует.

Работники ФССП объяснили, чем грозит неуплата долга, но мужчина продолжил ежедневно ходить в офис, пытаясь «магическими способами» внушить приставам, что он не является должником.

Тем не менее после получения смс-уведомления об аресте банковских карт, «горе-целитель» перевел на депозитный счет отдела 160 тыс. рублей задолженности и 11-тысячный исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.

