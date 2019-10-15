Игрок сборной Украины: «Мы не как Россия — обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро»

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук прокомментировал успешное выступление его национальной команды на групповом этапе отборочного раунда Евро-2020.

— Осознаешь, что Украина во время отбора записала, возможно, самую успешную страницу в истории?

— Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок, — сказал Яремчук.

Отметим, что после победы над сборной Португалии украинская команда обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.