Медведев назвал удовлетворительными темпы строительства яслей в Татарстане

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал глав регионов и заявил, что ждет от них разъяснений о причинах недостаточных темпах строительства яслей. Вместе с тем Медведев выделил Татарстан и ряд других регионов, где темпы строительства удовлетворительные.

Так, вместе с Татарстаном он выделил Воронежскую область, Вологодскую, Рязанскую и Белгородскую области, пишет «РИА Новости».

«Деньги в бюджете на эти цели заложены и заложены немаленькие. На этот год это почти 65 млрд рублей <…> В 2019 году создано 25 тысяч мест, а сейчас это меньше трети от запланированных на этот год. У нас есть регионы, где стройка даже не начиналась, вот нужно разобраться, почему и что делать», — сказал премьер, говоря о регионах, где темпы строительства учреждений для дошколят недостаточны.



Ранее сообщалось, что правительство России выделит 40 млрд рублей сорока регионам для создания ясельных мест в детсадах.