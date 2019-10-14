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Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 65,9 рубля

10:26, 14.10.2019
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 65,9 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 64,9—65,9 рубля за 1$.

На отечественном рынке наблюдается высокая волатильность, этому способствуют котировки нефти ниже 60$/баррель, а также напряженная обстановка вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Эксперт считает, что на предстоящей неделе негативный геополитический фон будет продолжать оказывать давление на рубль и другие валюты развивающихся стран.

Напомним, что Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки в 2019 году.

АналитикаЭкономикаФинансыБанки
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