Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 65,9 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 64,9—65,9 рубля за 1$.

На отечественном рынке наблюдается высокая волатильность, этому способствуют котировки нефти ниже 60$/баррель, а также напряженная обстановка вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Эксперт считает, что на предстоящей неделе негативный геополитический фон будет продолжать оказывать давление на рубль и другие валюты развивающихся стран.

Напомним, что Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки в 2019 году.

