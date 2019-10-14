Россия осталась на 43-м месте рейтинга конкурентоспособности, Сингапур обошел США
Всемирный экономический форум представил новый рейтинг конкурентоспособности стран. Россия сохранила за собой 43-е место, незначительно прибавив в баллах.
Авторы рейтинга оценили успехи России в улучшении макроэкономической среды и в области инноваций, пишут «Известия». Отрицательными моментами стали падение квалификации рабочей силы и недостатки финансового сектора.
Соседями России в списке стали Словакия и Кипр.
На первое место рейтинга вышел Сингапур. Страна опередила Соединенные Штаты, ставшие лидером годом ранее.Экономика
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