Путин рассказал об уникальности гиперзвукового оружия России

Президент России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала оружие, которого ни у кого в мире в настоящее время нет.

«Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет», — сказал он.

При этом он выразил уверенность, что рано или поздно такое оружие появится в ведущих армиях мира. Путин добавил, что и у России к этому времени «тоже кое‑что появится».

Ранее Путин заявил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие. США от предложения отказались.