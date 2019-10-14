Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +12 градусов

В понедельник, 14 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой дождь.

Ветер западный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +7°С до 12°С. В Казани днем ожидается от +9°С до 11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до 10°С.

Ранее МЧС распространило предупреждение о сильных порывах ветра до 15—18 м/с, которые будут сохраняться в Казани с вечера 13 октября до 18 часов 14 октября.