Найк Борзов позвал поклонников в Иннополис слушать лекции программистов «Яндекса» и «ВКонтакте»

В зале Университета Иннополис началась церемония открытия IT-конференции «Стачка», которая на протяжении двух дней будет проходить в «городе будущего». Свои доклады о новейших разработках и применении элементов искусственного интеллекта на полях форума прочитают порядка 150 ведущих программистов российских компаний, среди них директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов, Руководитель направления нейронных сетей X5 Retail Group Артур Кузин и разработчик интерфейсов «Яндекс» Александр Мышов.

Основная программа конференции разделена на 29 секций и четыре крупных направления: «Разработка», «Digital», «Карьера и образование» и «Тренды». В первый день форума, 12 октября, в главном зале технопарка им. А.С. Попова пройдет аfter-party — известно, что хедлайнером вечеринки IT-шников станет Найк Борзов.

